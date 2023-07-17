Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette karşılandı. Ziyarette Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda, Cidde Bölge Emiri Yardımcısı Bedir Bin Sultan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Suud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.