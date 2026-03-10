Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Sudan ikili ilişkilerini, Sudan'daki güvenlik durumunun son halini ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede Türkiye'nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'a desteğinin ve insani yardımlarının süreceğini ifade etti" denildi.

