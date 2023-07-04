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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ile görüştü

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle telefonda görüştü. Wickremesinghe, Erdoğan'ı tebrik etti ve Türkiye ile Sri Lanka ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye ile Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü olması dolayısıyla karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesi ele alındı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Sri Lanka Türkiye Dünya Haberler

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