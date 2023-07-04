Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle telefonda görüştü. Wickremesinghe, Erdoğan'ı tebrik etti ve Türkiye ile Sri Lanka ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konuşuldu.