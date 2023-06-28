Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, Somali'deki siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi için desteklerinin süreceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, 'Sizlere desteğimiz sürecektir' ifadelerini kullandı" denildi.