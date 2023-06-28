Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'deki siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir." ifadesini kullandı.