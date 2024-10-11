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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Resmi Törenle Karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi temaslarda bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin ardından gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Belgrad'a gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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