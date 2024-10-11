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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'ndaki resmi karşılama töreni ve heyetlerin takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. İki lider, basın mensuplarına görüntü vermesinin ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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