Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin'i Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmede, Rusya Lideri Putin'in Türkiye'ye geleceğini ve esir değişimi konusunu görüşeceklerini açıkladı. Ayrıca, tahıl koridoru meselesinde çalışmaların devam edeceğini belirtti. Zelenski ise Türkiye'nin liderliği üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti ve Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.