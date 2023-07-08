Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin'i Türkiye'ye davet etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmede, Rusya Lideri Putin'in Türkiye'ye geleceğini ve esir değişimi konusunu görüşeceklerini açıkladı. Ayrıca, tahıl koridoru meselesinde çalışmaların devam edeceğini belirtti. Zelenski ise Türkiye'nin liderliği üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti ve Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ay Rusya Lideri Putin Türkiye'ye gelecek"
"Esir değişimi konusunu Putin ile görüşeceğim"
"Tahıl koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz."
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: "Barış planını hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda Türkiye, liderliği üstlenmeye hazır"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyeliğimize ilişkin sözleri beni ayrıca memnun etti. Karadeniz'de istikrarı sağlamamız lazım"
-"Türkiye'ye minnettarım. Ülkemiz için barış isteyen herkese teşekkür için buradayım"
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın açıklamalarında bulundu.