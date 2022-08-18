Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv kentinde yapılacak Üçlü Görüşme kapsamında Polonya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv kentinde yapılacak Üçlü Görüşme kapsamında Polonya'ya geldi. Erdoğan'ı, Rzeszow Havalimanı'nda Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya