Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14'üncü Leo'yu Türkiye'de karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'yu resmi törenle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'yu resmi törenle karşıladı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Erdoğan, Papa 14'üncü Leo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Leo'nun yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Papa Leo, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Leo, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Leo, merdivenlerde Türkiye ve Vatikan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.