Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14'üncü Leo'yu Türkiye'de karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'yu resmi törenle karşıladı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Erdoğan, Papa 14'üncü Leo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Leo'nun yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Papa Leo, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Leo, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Leo, merdivenlerde Türkiye ve Vatikan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.