Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin müteakip toplantısını Pakistan'da gerçekleştirmek istediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin müteakip toplantısını, mutabık kalındığı üzere Pakistan'da en uygun zamanda gerçekleştirmek istediğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.