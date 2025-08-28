Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'TÜRKİYE KARDEŞ PAKİSTAN HALKININ YANINDA'

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle, Başbakan Şerif'e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye'nin kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu, birçok bölgede yardım faaliyetlerinin sürdüğünü, daha kapsamlı destek için hazır olduğunu belirtti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
