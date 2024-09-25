Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York'ta Pakistan Başbakanı ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve uluslararası konular ele alındı. Erdoğan'ın görüşmeleri, uluslararası kamuoyunda dikkatle takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.