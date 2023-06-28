Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bayram tebriği için görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaparak bayram tebriğinde bulundu. İki lider, bayramın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Ayrıca, Erdoğan, Mirziyoyev'e Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılar dileyerek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 3. toplantısını bir an önce gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. İki lider karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mirziyoyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek; Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 3'üncü toplantısını da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti" ifadelerine yer verildi.