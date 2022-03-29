Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le dostluk ağacı dikti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le dostluk ağacı dikti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le dostluk ağacı dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le iki ülke arasındaki kardeşliği simgeleyen dostluk ağacını dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le iki ülke arasındaki kardeşliği simgeleyen dostluk ağacını dikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türk Enerji Yatırımları Çevrimiçi Temel Atma Törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le dostluk ağacı dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le dostluk ağacı dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le dostluk ağacı dikti

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dünya, Haberler

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