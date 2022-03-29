Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le dostluk ağacı dikti
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le iki ülke arasındaki kardeşliği simgeleyen dostluk ağacını dikti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le iki ülke arasındaki kardeşliği simgeleyen dostluk ağacını dikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türk Enerji Yatırımları Çevrimiçi Temel Atma Törenine katıldı.