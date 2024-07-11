Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Liderler Zirvesi marjında düzenlenen Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantı öncesi mevkidaşları ve diğer liderlerle sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya