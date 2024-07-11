Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantı öncesi diğer liderlerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Liderler Zirvesi marjında düzenlenen Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantı öncesi mevkidaşları ve diğer liderlerle sohbet etti.