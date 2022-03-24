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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO karargahına geldi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere NATO karargahına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere NATO karargahına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere NATO karargahına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO karargahına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO karargahına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO karargahına geldi

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dünya, Güncel, Haberler

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