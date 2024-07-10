Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. Yıl Anma Resepsiyonu'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. Yıl Anma Resepsiyonu'na katıldı. Resepsiyon, Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. Yıl Anma Resepsiyonu'na katıldı. Resepsiyon, Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.