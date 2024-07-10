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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. Yıl Anma Resepsiyonu'na katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. Yıl Anma Resepsiyonu'na katıldı. Resepsiyon, Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. Yıl Anma Resepsiyonu'na katıldı. Resepsiyon, Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Washington Nato Dünya Haberler

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