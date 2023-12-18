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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü (2)

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GAZZE'DEKİ İNSANİ DRAM GÖRÜŞÜLDÜCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti için bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DRAM GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti için bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma bölgelerinde sükuneti sağlama amacıyla küresel barışa hizmet eden çalışmalarının devam ettiğini; İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin Budapeşte ziyareti sonrası daha da derinleşeceğine inandığını da belirtti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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