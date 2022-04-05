Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

ORBAN'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Gücünü ortak tarih ve kültürden alan ikili ilişkileri, yeni dönemde birlikte daha ileri seviyeye taşıyacaklarına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında yakaladıkları ivmeyi sürdürmenin ve iş birliği kapsamını genişletmenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı.