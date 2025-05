Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'deki yeni Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrısımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir. Bu güçlü temel üzerine inşallah yeni başarılar, yeni eserler inşa edeceğiz. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapımı TOKİ eliyle gerçekleştirilen Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışına katıldı. İçerisinde KKTC Cumhurbaşkanlığı binası, Cumhuriyet Meclis binası, Millet Bahçesi, Millet Kütüphanesi, Millet Camii ve Yüksek Mahkeme bulunan yerleşkesinin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, siyasi partinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'İRADEMİZİ, AZMİMİZİ, HÜRRİYET SEVDAMIZI DA İLAN EDİYORUZ'

KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlamlı tören vesilesiyle bugün bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu eser şölenine bu tarihi ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Hep birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisindeyiz. Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda irademizi, azmimizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir. 2022 yılında inşasına başladığımız yerleşkemiz 639 bin 475 metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı Binası'na, Cumhuriyet Meclisi'ne, yüksek mahkemeye ve millet bahçesine ev sahipliği yapacak. İlk etapta Cumhurbaşkanlığı Binası ile Cumhuriyet Meclisi'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha sonra yerleşkemizin millet bahçesi, millet camisiyle yüksek mahkeme binalarını da hizmete alacağız" dedi.

'KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMAYA ÇALIŞANLAR BAŞARILI OLAMAYACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışır bir eseri böylece Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız. Şu noktayı da vurgulamakta fayda görüyorum. Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrısımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir. Bu güçlü temel üzerine inşallah yeni başarılar, yeni eserler inşa edeceğiz. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerleşkenin Kıbrıs Türk'ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Sevginiz, ahde vefa'nız için her birinize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü biçimde devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle yerleşkenin yapımında emeği ve alın teri olan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. TOKİ'mizi özellikle tebrik ediyorum" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve heyetini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni yerleşkemizde görmekten dolayı duyduğum sevgileri paylaşıyorum. Halkımıza buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Biz burada bugün çok önemli bir yerleşkenin açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'ne burada yaptıkları katkıdan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün simgesi bir abide asırlar burada duracaktır. Çünkü Kıbrıs Türk halkı çok büyük badirelerden geçmiş, devlet kurmuş, Cumhuriyet kurmuş ve şimdi burada bize layık Türkiye Cumhuriyeti'nin bize bir armağınıdır. Artık burası KKTC'nin simgesi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI

Yapımı tamamlanan 25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor.

CUMHURİYET MECLİS BİNASI

20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.??

YÜKSEK MAHKEME, MİLLET BAHÇESİ, CAMİ VE KÜTÜPHANE YAPIMI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesi inşası sürüyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesinde, sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, bin kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, bin 675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak. Külliye projesinin son etabı kapsamında da yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası başlatıldı.