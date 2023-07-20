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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de (2)

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Karşılamada; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı.

Karşılamada; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ünal Üstel Cumhuriyet Kıbrıs Dünya Haberler

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