Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kazakistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Erdoğan, havaalanında Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Erdoğan, havaalanında Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov tarafından karşılandı.