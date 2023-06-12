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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i arayarak taziyelerini iletti

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i telefonla arayarak, orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, Kazakistan'ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i telefonla arayarak, orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Kazakistan'ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Dünya Haberler

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