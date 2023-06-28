Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a orman yangınlarıyla ilgili destek sözü verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Abay bölgesindeki orman yangınlarıyla ilgili Türkiye'nin gereken desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüşerek, üzüntülerini dile getirdi ve Türkiye'nin bölgede yapılacak çalışmalara destek olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Abay bölgesindeki orman yangınlarıyla ilgili Türkiye'nin gereken desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abay bölgesinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle üzüntülerini dile getirerek, Türkiye'nin bölgede yapılacak çalışmalar konusunda gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.