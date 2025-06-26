Erdoğan, Katar Emiri ile Telefon Görüştü

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Katar'ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve Türkiye'nin her zaman Katarlıların yanında olacağını ifade etti. NATO zirvesinde İran ile İsrail arasındaki gerginlik ile ilgili muhataplarla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükunetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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