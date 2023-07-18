Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Turu'nun ikinci durağı olan Katar'da resmi törenle karşılandı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Katar Emiri tarafından Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterildi. Ayrıca, Katar Emiri TOGG'u kullandı.