Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı
Dünya Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Turu'nun ikinci durağı olan Katar'da resmi törenle karşılandı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Katar Emiri tarafından Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterildi. Ayrıca, Katar Emiri TOGG'u kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı
KATAR, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Turu'nin ikinci durağı olan Katar'da resmi törenle karşılandı.
Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Katar Emiri Al Sani Dünya Kupası finalinde oynanan ve ünlü futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.
Ayrıca, Katar Emiri, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'u kullandı.