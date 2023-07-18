Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Turu'nun ikinci durağı olan Katar'da resmi törenle karşılandı. Katar Emiri ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Lionel Messi'nin imzaladığı topu gördü. Ayrıca, Katar Emiri TOGG'u kullandı.