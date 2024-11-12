Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüştü.