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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e yönelik uluslararası baskı artırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e yönelik uluslararası baskı artırılmalı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'e yönelik uluslararası baskı artırılmalı" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'e yönelik uluslararası baskı artırılmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan ?Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu. 'Ata yurdu' olarak ifade ettiği Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Erdoğan, Caparov'a fevkalade ev sahipliği için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, egemen Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü de kutladı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını söyleyerek, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı tesis edeceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde ikili ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldıklarını belirtti. Türkiye'nin, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, "En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bunlar ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim" dedi.

İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki iş birliğinin, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde sürdüğünü bildiren Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik iş birliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezaliminin küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladığını dile getiren Erdoğan, "İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayriresmi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, imzalanacak anlaşmalarla ilişkilerin daha da güçlendirileceğini belirterek, "Yarın ev sahipliğinizde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı 11. zirvesinin ve dönem başkanlığınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dönem başkanlığınız süresince gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize yürekten inanıyorum" dedi.

Türkiye-Kırgızistan ?Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nı başarıyla tamamladıklarını söyleyerek, "Bugünkü temaslarımızda ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda atacağımız adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararların ve tespit ettiğimiz hedeflerin, ilişkilerimizin geleceğine yön vereceğine inanıyorum. Bir sonraki konsey toplantısı için sizleri Ankara'ya bekliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyete gösterilen misafirperverlik ve teveccüh için teşekkür ederek, "Tabii bu arada bugün bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz bu muhteşem eserinizin Kırgızistan'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerçekten maliyet hesapları noktasında da başarılı bir iş çıkardınız. Bu bakımdan da tebrik ediyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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