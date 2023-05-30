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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Dünya Haberleri

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı. Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Mahmud Abbas Filistin Dünya Haberler

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