Erdoğan ve Sanchez'den İkili Görüşme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Hükümeti'nin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini de dile getirdi.