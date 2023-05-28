Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zaferi Bosna Hersek'te Kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanması Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanması Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanması birçok ülkede coşkuyla kutlandı. Yurt dışında birçok ülkede olduğu gibi Bosna Hersek'te de yakından takip edilen seçim sonucunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi başkent Saraybosna'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türk vatandaşlarıyla birlikte çok sayıda Türkiye sevdalısı Bosna Hersekli, seçim sonuçlarını kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturdu. Onlarca araçtan oluşan konvoy, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine atılan sloganlarla tarihi Başçarşı'nın yer aldığı kent merkezine hareket etti. Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları taşıyan konvoya çevredeki Saraybosna sakinleri de sevgi gösterisinde bulundu.

Bosna Hersek, cumhurbaşkanlığı seçiminin her iki turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı önde tamamladığı ülkeler arasında yer aldı. - SARAYBOSNA

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