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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Katar'da kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Katar'da kutlandı

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turunu kazanmasının ardından Katar'da kutlamalar yapıldı. Katarlılar, konvoy yaparken ellerinde Türk ve Katar bayrakları sallayarak Erdoğan'ın zaferini kutladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turunu kazanmasının ardından Katar'da çok sayıda kişi seçim zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından birçok ülkede kutlamalar devam ediyor. Katar'da sokağa çıkan çok sayıda kişi, konvoy yaparken, ellerinde Türk ve Katar bayrakları sallayarak Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Katar Dünya Haberler

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