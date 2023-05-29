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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Katar'da kutlandı

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turunu kazanmasının ardından Katar'da çok sayıda kişi seçim zaferini kutladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Katar'da kutlandı

DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turunu kazanmasının ardından Katar'da çok sayıda kişi seçim zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından birçok ülkede kutlamalar devam ediyor. Katar'da sokağa çıkan çok sayıda kişi, konvoy yaparken, ellerinde Türk ve Katar bayrakları sallayarak Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Katar Dünya Haberler

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