Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Pakistan'da coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da coşkuyla kutlandı. İslamabad'da yaşayan bazı Türk vatandaşları, konvoy oluşturarak şehirde tur attı. Şehrin sembollerinden Faysal Camisi'nin önünde toplanan Türk vatandaşları ve onlara eşlik eden Pakistanlılar da Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı. Ulusal Modern Diller Üniversitesi Türkçe Bölümü öğretim üyesi Raşit Çolak, AA muhabirine, 'Bu seçimleri biz sadece Türkiye'de kazanmadık. Bütün mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar, garipler ve ümmet-i Muhammed için seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da coşkuyla kutlandı.

İslamabad'da yaşayan bazı Türk vatandaşları, konvoy oluşturarak şehirde tur attı.

Şehrin sembollerinden Faysal Camisi'nin önünde toplanan Türk vatandaşları ve onlara eşlik eden Pakistanlılar da Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı.

Ulusal Modern Diller Üniversitesi Türkçe Bölümü öğretim üyesi Raşit Çolak, AA muhabirine, "Bu seçimleri biz sadece Türkiye'de kazanmadık. Bütün mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar, garipler ve ümmet-i Muhammed için seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Uluslararası İslam Üniversitesi öğrencilerinden Bilal Çarkçı da Erdoğan'ın başarısından dolayı mutluluk duyduğunu, öğrenciler ve Türklerle seçim sonucunu kutladıklarını söyledi.

İş insanı Cemil Şenocak, bu duyguyu 5 sene önce de yaşadıklarını, Erdoğan'ın başarısının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.