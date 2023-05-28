Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Kosova'da coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı, Kosova'nın Prizren şehrinde coşkuyla kutlandı. Yüzlerce Kosovalı ve Türk vatandaşı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu çevresinde toplandı ve Erdoğan lehine sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesi dolayısıyla yüzlerce Kosovalı ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Prizren'in tarihi Şadırvan meydanında bulunan Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu çevresinde toplandı.

Davul zurna eşliğinde kutlama yaparak ellerinde Türk ve Kosova bayrakları taşıyan kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.