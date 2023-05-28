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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Hollanda'da kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Hollanda'da kutlandı

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısı Hollanda'da coşkuyla kutlandı. Rotterdam kentindeki Hofplein Meydanı'nda toplanan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı. Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı. Araç sayısı ve kalabalığın artması üzerine Hofplein Meydanı trafiğe kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısı Hollanda'da coşkuyla kutlandı.

Rotterdam kentindeki Hofplein Meydanı'nda toplanan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı.

Araç sayısı ve kalabalığın artması üzerine Hofplein Meydanı trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Dünya Haberler

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