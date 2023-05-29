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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Arnavutluk'ta coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Arnavutluk'ta coşkuyla kutlandı

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da coşkuyla kutlandı. Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlayan Türk ve Arnavutluk vatandaşları, Rahibe Teresa Meydanı, Millet Şehitleri Bulvarı ve diğer sokaklarında toplandı. Türk ve Arnavut bayrakları taşıyan vatandaşlar, araçlarıyla da şehirde tur attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da coşkuyla kutlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlayan Türk ve Arnavutluk vatandaşları, Rahibe Teresa Meydanı, Millet Şehitleri Bulvarı ve diğer sokaklarında toplandı.

Türk ve Arnavut bayrakları taşıyan vatandaşlar, araçlarıyla da şehirde tur attı.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Tiran Dünya Haberler

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