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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim kanunumuzu çok yakında Meclis'e sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim kanunumuzu çok yakında Meclis'e sunacağız
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki adım ve hazırlıkları hakkında bilgi vererek, "2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız. COP29 öncesinde 2 yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejimizi yazmanlığa ilettik. 2024- 2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği azaltım ve uyum strateji eylem planlarımızı uygulamaya aldık. Toplam kurulu yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59'a yükselttik. Bu oranla Avrupa'da 5'inci dünyada 11'inci sıradayız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir. Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 senesinde 20 bin megavatlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği eylem planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı ön görüyoruz. Elektrikli milli otomobilimiz TOGG'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.

Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan sıfır atık projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor. Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik. Milli ağaçlandırma günü vesilesiyle milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Küresel mücadelemizi daha güçlü etkili kılmak bakımından bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir iklim finansmanı hedefinin bu zirvede belirleneceğine inanıyorum.

Gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünya inşa etmek için BM 79'uncu Genel Kurulu'nda gelecek paktını kabul ettik. Bugün burada gelecek nesillere adil bir dünya bırakmayı konuşurken İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır ve insani çevre felaketine sebep olanların Uluslararası mahkemelerde hesap vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. 2026 BM İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık. Adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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