Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ticaret hedefi 5 milyar dolar

Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları sonrasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le ortak basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın bir artışla 3,6 milyar doları aştı. En kısa süredeki bir yıl hedef koyduk, 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;