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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile bir araya geldi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirmek, ticaret hacmini genişletmek, başta savunma sanayii, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji alanları olmak üzere tüm başlıklarda iş birliği imkanlarını artırmak için gayretlerin devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi ile çalıştığını, sürecin canlandırılmasının ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Avrupa Birliği'nin de menfaatine olduğunu belirtti. Görüşme kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın barış ve huzurunu tehdit eden tüm kriz alanlarına kalıcı sükunetin sağlanması için çabaladığını, özellikle yayılan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası kamuoyunun birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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