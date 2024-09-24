Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüşme Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önemli görüşmelerde bulundu. İkili, Birleşmiş Milletler Binası'nda, uluslararası meseleler ve iş birliği fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Binası'nda bir araya geldi.