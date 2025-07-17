Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Güney Kore ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jae-myung'ı Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek adımları birlikte atma temennisini dile getirirken, iki ülke arasında nükleer enerjiden yapay zekaya, yeşil enerjiden savunma sanayine kadar birçok alanda iş birliği fırsatının bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Güney Kore Cumhurbaşkanını Türkiye'ye davet etti.