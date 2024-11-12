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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de İklim Zirvesi'ne Katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de İklim Zirvesi'ne Katılıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'na katıldı. Zirvede 100 ülke lideri buluşacak ve iklim finansmanına dair önemli konular ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında katılımcılara hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvede yaklaşık 70 bin katılımcının yer alması bekleniyor.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda düzenlenen zirve kapsamında şehirde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Zirve gündeminde iklim finansmanına ilişkin konular öne çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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