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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurbankulu Berdimuhammedov'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurbankulu Berdimuhammedov'a taziye telefonu

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Allah Dünya Güncel Haberler

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