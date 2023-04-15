Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurbankulu Berdimuhammedov'a taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA / Dünya