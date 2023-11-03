Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bugün başkent Astana'da bir araya geldi.

İki liderin görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail-Filistin çatışmalarını ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin insani yardım çabalarının artarak süreceğini, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini, bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi olarak bütün ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olabileceğini ifade etti. İki lider ayrıca Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma sonrası sürecin son durumunu da ele aldı.