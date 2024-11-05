Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg hediye etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Togg hediye etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Erdoğan, Caparov'a 'Pamukkale beyazı' rengindeki Togg hediye etti. Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.