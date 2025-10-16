Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka, Litvanya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz de Leon, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa, Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis'i kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.