Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi çevresinde bulunduğu Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

NATO'nun Türkiye'den beklentileri konusunda gelen soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Salt Türkiye üzerinde yoğunlaşan değil, şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak Türkiye'ye şükran beyanlarında bulunan ülkeler oldu. ve gerek Sayın Putin'le gerekse Sayın Zelenskiy'le görüşmelerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz bu iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle de bir barış atmosferini oluşturmak. Zaten malum Beyaz Rusya'da devam eden süreçle ilgili bir teknik altyapının devam ettiği bu çalışmalarda gerek NATO gerek silahsızlanma gerek kolektif güvenlik gerekse Rusçanın resmi dil olarak kullanılması gibi konularda adeta bir ittifak söz konusu. Ama bunun dışında bir Kırım, bir Donbass meselesi var ki burada tabi buna Ukrayna'nın sıcak bakması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Değerli arkadaşlar görünen gerçek şu, o da hemen hemen NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğu ağırlıklı olarak yaptırımlar üzerinden hareket ediyorlar. Çünkü yaptırımların dışındaki yöntemlerin faydalı olamayacağı kanaati liderlerin büyük bir çoğunluğunda hakim. ve dolasıyla sonuç bildirgesinde hakim olan ruh budur."

Demirören Haber Ajansı / Dünya